Внаслідок ракетного обстрілу житлових багатоповерхівок у Краматорську щонайменше дві особи загинуло – голова Донецької ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що внаслідок ракетного обстрілу житлових багатоповерхівок у Краматорську щонайменше дві особи загинули.

"Щонайменше, двоє загиблих та велика кількість поранених – росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки в Краматорську", – написав він у Facebook.

За його словами, на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених, а постраждалим людям надають допомогу медики.

"Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка зброя була застосована. Орієнтовно йдеться про крилату ракету – приблизно таку, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО", – додав Кириленко.