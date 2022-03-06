Внаслідок ракетного удару в Коростені одна людина загинула та двоє травмовано – ДСНС

Внаслідок ракетного удару в місті Коростень Житомирської області одна людина загинула та двоє травмовані, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень загинула 1 особа та 2 травмовані. Зруйновано 10 приватних житлових будинків із подальшим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей із підвального приміщення", – йдеться у повідомленні.

Водночас ДСНС інформує і про результати ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч Житомирської області, де було зруйновано 15 житлових будинків, п'ять із яких – повністю. За даними рятувальників, попередньо жертв і постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4328

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