Події

08:02 06.03.2022

Укрзалізниця доправляє гумдопомогу до Харкова та готова вивозити людей

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Укрзалізниця доправляє гумдопомогу до Харкова та готова вивозити людей

Укрзалізниця повідомляє про готовність забезпечити доставку гуманітарної допомоги до Харкова та вивозити людей.

"Харків, ми з вами. Завезли понад 50 тонн гуманітарки за добу і вже готові вивозити у безпечні місця десятки тисяч дітей, матерів та маломобільних людей – все, щоб дати нашим захисникам справно попрацювати", - повідомляє Укрзалізниця у телеграм вранці у неділю.

"Двоповерхова Skoda та 18 спальних вагонів вже відкрили двері для пасажирів, ще 10 вагонів у найближчому резерві; Hyundai Rotem прибуде на посадку o 8:30; Поспішають до Харкова поїзди 5426 (пройшов Миронівку) та 5424 (пройшов Знам'янку); Ближче до вечора ще 19 додаткових вагонів та більше Інтерсіті! Решта за графіком. Залізно їдемо!", - зазначили у відомстві.

 

Теги: #харків #укрзалізниця
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