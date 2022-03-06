"Роскомнагляд" заблокував ще близько десяти ЗМІ - Центр протидії дезінформації

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) заблокувала в Росії ще близько 10 засобів масової інформації, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

"У Росії "Роскомнагляд" заблокував ще близько 10 ЗМІ, зокрема регіональні ЗМІ та проекти Радіо Свобода: Север.Реалії, Сибір.Реалії, Кавказ.Реалії, Idel.Реалії, Фактограф, Маршо Радіо та Азатлік", - йдеться у повідомленні .

Раніше 24 лютого "Роскомнагляд" вимагав від ЗМІ публікувати про війну з Україною лише "дані з офіційних російських джерел", і пригрозив штрафами до 5 млн рублів та блокуванням.

26 лютого відомство вимагало видалити публікації про війну в Україні від "Еха Москви", "ІноЗМІ", "Медіазони", New Times, "Дождь", "Вільна Преса", Крим. Реалії, "Нової газети", "Журналіста", "Леніздата".

Про зупинення своєї роботи повідомили "Дождь" та Znak.com. Томська агенція ТВ2 оголосила про припинення роботи.

"Роскомнагляд" також заблокував Facebook та Twitter. Обмежено роботу TikTok та Instagram.

Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/132008906014850