Події

06:47 06.03.2022

"Роскомнагляд" заблокував ще близько десяти ЗМІ - Центр протидії дезінформації

1 хв читати

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) заблокувала в Росії ще близько 10 засобів масової інформації, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

"У Росії "Роскомнагляд" заблокував ще близько 10 ЗМІ, зокрема регіональні ЗМІ та проекти Радіо Свобода: Север.Реалії, Сибір.Реалії, Кавказ.Реалії, Idel.Реалії, Фактограф, Маршо Радіо та Азатлік", - йдеться у повідомленні .

Раніше 24 лютого "Роскомнагляд" вимагав від ЗМІ публікувати про війну з Україною лише "дані з офіційних російських джерел", і пригрозив штрафами до 5 млн рублів та блокуванням.

26 лютого відомство вимагало видалити публікації про війну в Україні від "Еха Москви", "ІноЗМІ", "Медіазони", New Times, "Дождь", "Вільна Преса", Крим. Реалії, "Нової газети", "Журналіста", "Леніздата".

Про зупинення своєї роботи повідомили "Дождь" та Znak.com. Томська агенція ТВ2 оголосила про припинення роботи.

"Роскомнагляд" також заблокував Facebook та Twitter. Обмежено роботу TikTok та Instagram.

Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/132008906014850

Теги: #війна #росія #змі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 06.03.2022
Триває дуже жорстка війна, з великими втратами в агресора – Подоляк

Триває дуже жорстка війна, з великими втратами в агресора – Подоляк

08:10 06.03.2022
Mastercard припиняє операції в Росії – Федоров

Mastercard припиняє операції в Росії – Федоров

07:37 06.03.2022
Українська армія веде оборонну операцію з усіх напрямків, противник деморалізований – Генштаб

Українська армія веде оборонну операцію з усіх напрямків, противник деморалізований – Генштаб

07:21 06.03.2022
Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області перебувають у порівняно безпечній зоні – Денисенко

Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області перебувають у порівняно безпечній зоні – Денисенко

07:20 06.03.2022
Денисенко: Ситуація в Охтирці, Тростянці та Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи

Денисенко: Ситуація в Охтирці, Тростянці та Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи

06:56 06.03.2022
Visa йде з Росії – Федоров

Visa йде з Росії – Федоров

06:55 06.03.2022
Вашингтон радить американцям покинути Росію

Вашингтон радить американцям покинути Росію

06:49 06.03.2022
Visa та Mastercard припиняють роботу в Росії

Visa та Mastercard припиняють роботу в Росії

06:42 06.03.2022
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії

ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії

06:41 06.03.2022
Прем'єр Джонсон закликає інші країни приєднатися до Великої Британії у засобах тиску на Росію

Прем'єр Джонсон закликає інші країни приєднатися до Великої Британії у засобах тиску на Росію

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги – міськрада

Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

Минулої доби затримали близько двох десятків чоловіків до 60-ти років, які намагалися перетнути держкордон – Денисенко

ОСТАННЄ

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги – міськрада

Агрохолдинг ІМК призупинив діяльність через російську агресію

Внаслідок ракетного удару в Коростені одна людина загинула та двоє травмовано – ДСНС

Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", повідомляють у ЗСУ

Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

Укрзалізниця доправляє гумдопомогу до Харкова та готова вивозити людей

Радник голови МВС про загрозу для України з боку Білорусі: Якщо не буде глибинного тиску з боку Путіна, то Лукашенко петлятиме і надалі

Минулої доби затримали близько двох десятків чоловіків до 60-ти років, які намагалися перетнути держкордон – Денисенко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА