Унаслідок обстрілу житлових кварталів у Сєвєродонецьку 2 людини загинули, 8 постраждали - глава Луганської ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області внаслідок обстрілу російськими військами житлових будинків загинули 2 людини, ще 8 поранені.

"5.03.2022 Сєвєродонецьк. Вілесова, 21а, вісім постраждалих, двоє загиблих. Після того, як уранці ЗСУ відбили черговий наступ на обласний центр, ворог вирішив помститися, обстрілюючи житлові квартали", - написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.