У Харківській області відновили електропостачання психоневрологічного інтернату – голова ОДА

У Харківській області відновили електропостачання Оскольському психоневрологічному інтернату після обстрілу міста Ізюм, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні (4 березня - ІФ) в результаті обстрілу міста Ізюм було пошкоджено газопровід та електромережі в Оскольському психоневрологічному інтернаті, де знаходяться 400 підопічних. Оперативно вдалося відновити електропостачання та стабілізувати ситуацію", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас голова ОДА поінформував, що на сьогодні зі спеціалізованих закладів охорони здоров'я Харківської області близько 30 евакуйовано в інші міста України та забезпечені житлом, харчуванням та всім необхідним.

Крім того, Синєгубов додав, що на Харківщині повномасштабно відкрили централізовані пункти видачі гуманітарної допомоги, а також закликав власників аптечних мереж максимально відкриватися та надавати допомогу громадянам.

Джерело: https://t.me/synegubov/2515