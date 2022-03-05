5 березня: Цей день в Україні та світі

ДЕНЬ 10 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 10 RUSSIAN AGRESSION

Сьогодні Всесвітній день енергоефективності, День європейського геодезиста та геоінформації та Свято без назви.

Всесвітній день енергоефективності

Мета свята – закликати громадськість використовувати енергію раціонально та розвивати її відновлювані джерела. Відзначається щорічно. У багатьох країнах проводять різноманітні інформаційні заходи, які висвітлюють цю проблему.

День європейського геодезиста та геоінформації

День європейського геодезиста та геоінформації. Свято започаткувала Європейська геодезична організація у день 500-річчя від дня народження Герарда Меркатора, засновника сучасної картографії.

Свято без назви

Цього дня пропонується відзначати будь-що. Наприклад, можна присвятити його своїй другій половинці, друзям чи професійному покликанню.

Церковне свято

5 березня православні християни відзначають день пам'яті Лева Катанського, християнського єпископа та святителя. Жив у Сицилії у восьмому столітті.

Цей день в історії:

1792 - Революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна та всі теологічні факультети в країні;

1868 - В Англії запатентували степлер;

1929 - Створено Запорізький драматичний театр;

1946 - У Фултоні Вінстон Черчилль виголосив свою знамениту промову, в якій сказав: "Від Штеттіна на Балтиці до Трієста на Адріатиці над Європою опустилася залізна завіса". Почалася "холодна війна".

1979 - Космічний апарат "Вояджер-1" досяг планети Юпітер.

1989 - На телеканалі Disney Channel відбулася прем'єра мультсеріалу "Чіп і Дейл поспішають на допомогу".

2000 - Англійські вчені вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Іменини: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій, Ярослав.