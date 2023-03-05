5 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 375 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 375 RUSSIAN AGRESSION

5 березня - День європейського геодезиста і геоінформації, Всесвітній день енергоефективності, День народження степлера і День пейзажів.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського.

День європейського геодезиста і геоінформації

День європейського геодезиста і геоінформації заснувала Європейська геодезична організація в день 500-річчя від дня народження Герарда Меркатора, засновника сучасної картографії.

Всесвітній день енергоефективності

Ця ініціатива виникла в Австрії під час Першої міжнародної зустрічі з енергоефективності, спрямована на підвищення обізнаності щодо необхідності зниження енергоспоживання шляхом розумного та сталого використання енергії. Відзначається з 1998 року.

День народження степлера

Днем народження степлера вважають 5 березня 1867 року. Цього дня запатентували перший зшивальник. Народження приладу відбувалося у два етапи. Спочатку американець Джордж Мак Гіл придумав спеціальний затискач для скріплення латунних листів.

У березні 1867 року він запатентував прес, який за допомогою цих затискачів скріплював папір. Цю подію і вважають народженням офісного степлера.

Через два роки цей же американець запатентував перший комерційно успішний інструмент. Він важив понад кілограм, а скоби, завширшки більш ніж сантиметр, завантажували по одній. Пробити ним можна було лише невелику кількість тонких аркушів паперу. У 1905 році винайшли степлер із жолобом, у якому розміщувалося 25 скоб. Міняти скоби в ньому було нелегко: оператору доводилося вбивати їх молотком.

Із 1941 року змінився лише дизайн приладу. Внутрішній устрій і принцип роботи залишилися незмінними.

До відома: Прилад, схожий на степлер, відомий світу з XVII століття. У кабінеті короля Людовика XV стояв зшивальник для паперу ручної роботи. На кожній скобі цього механізму був королівський знак. Спочатку степлер називався скріплювачем. Нинішню назву почали повсюдно використовувати в 1909 році. Вперше слово stapler з'явилося 1901 року в американській газеті, в рекламі новомодних зшивальників. В офісах степлер з'явився з 1914 року. Спочатку один прилад призначався для колективу з 500 осіб.

Ще цього дня:

1929 - З'явився Запорізький драматичний театр;

1933 - Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", який закрив усі банки США, і заморозив усі фінансові операції;

1933 - У Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори із 44 відсотками голосів;

1946 - Вінстон Черчилль ужив словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові у Фултоні; почалася Холодна війна;

1960 - Фотограф Альберто Корда зробив легендарний знімок Че Гевари, за який він не отримав жодних грошей;

1970 - Набув чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1989 - На телеканалі Disney Channel відбулася прем'єра мультсеріалу "Чіп і Дейл поспішають на допомогу";

1998 - NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 - Британські вчені вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

День пам'яті преподобного Лева Катанського

Святий Лев був єпископом у місті Катанії, на Сицилії. Він славився добротою і милосердям, християнською любов'ю до жебраків і мандрівників. Господь удостоїв його дару лікування від різних хвороб і чудотворення. За часів єпископства святого Лева в Катанії жив чарівник Іліодор, який вражав народ неправдивими чудесами. Він колись був християнином, але потім таємно відійшов від Христа і став служителем диявола. Святитель Лев часто переконував Іліодора звернутися до Бога, але марно. Одного разу Іліодор дійшов до такої зухвалості, що, увійшовши до храму, де єпископ звершував богослужіння, своїм чаклунством спричинив там сум'яття і спокусу, намагаючись влаштувати безчинства. Святий Лев, побачив народ, що біснується за чаклунським навіюванням і зрозумів, що час лагідних умовлянь минув. Він спокійно вийшов з вівтаря і, обв'язавши шию чародія своїм омофором, вивів його з храму на площу. Там він змусив Іліодора зізнатися у всіх злодіяннях, наказав розвести багаття і без вагань увійшов разом із чародієм у вогонь, утримуючи його омофором. Так вони і стояли у вогні, поки Іліодор не згорів, а святитель Лев силою Божою залишився неушкодженим. Це чудо ще за життя прославило преподобного Лева. Коли преподобний помер, при його гробі отримала зцілення кровоточива жінка. Тіло святого поклали в храмі святої мучениці Лукії, а згодом мощі перенесли до церкви святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського.

Іменини: Лев, Ярослав, Розалія, Віктор