ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВАЖАЄМО, ЩО КРАЇНИ НАТО САМІ СТВОРИЛИ НАРАТИВ, ЩО НІБИТО ЗАКРИТТЯ НЕБА СПРОВОКУЄ ПРЯМУ АГРЕСІЮ РФ ПРОТИ НАТО

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів
Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру в держзраді, його взято під варту
Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац
Expedia, Booking.com та Airbnb припинили співпрацю з Росією та Білоруссю - глава Держтуризму України
Очікування про те, що страждання українців погіршаться, ґрунтуються на знаннях про методи Путіна - Блінкен
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