Події

23:01 04.03.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВАЖАЄМО, ЩО КРАЇНИ НАТО САМІ СТВОРИЛИ НАРАТИВ, ЩО НІБИТО ЗАКРИТТЯ НЕБА СПРОВОКУЄ ПРЯМУ АГРЕСІЮ РФ ПРОТИ НАТО

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Теги: #блискавка
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11:17 03.03.2022
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