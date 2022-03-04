Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, поінформував про протидію РФ

Президент України Володимир Зеленський і спадкоємний принц Абу-Дабі Мохамед бін Зайд аль-Нагаян обговорили окремі актуальні питання співпраці.

"Провів розмову зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Зайд аль-Нагаяном. Поінформував про тривалу протидію російській агресії. Обговорили окремі актуальні питання співпраці. Підтримка партнерів важлива", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499783955339431938