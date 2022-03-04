Події

18:46 04.03.2022

Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, поінформував про протидію РФ

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Президент України Володимир Зеленський і спадкоємний принц Абу-Дабі Мохамед бін Зайд аль-Нагаян обговорили окремі актуальні питання співпраці.

"Провів розмову зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Зайд аль-Нагаяном. Поінформував про тривалу протидію російській агресії. Обговорили окремі актуальні питання співпраці. Підтримка партнерів важлива", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499783955339431938

Теги: #президент #дабі #абу
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