Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися вже завтра чи післязавтра, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Третій етап (переговорів із РФ – ІФ) може бути завтра чи післязавтра. Ми очікуємо, ми у постійному контакті з ними. Коли буде зрозуміло, що ми (з ними – ІФ) готові йти далі й говорити про припинення вогню, у нас є опція: ми їдемо буквально хоч зараз", - заявив Подоляк на спільній пресконференції з головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією на тему "Війна Росії проти України" у Львівській обласній державній адміністрації.

Відповідаючи на запитання, чому переговори відбуваються саме у Білорусі, він повідомив, що причиною є відмова Росії вести переговори в інших країнах-посередниках.

"Можливо, пізніше буде інша країна, тому що ми хотіли взяти опцію у вигляді Туреччини чи Польщі. На жаль, Білорусь інфраструктурно використовують як плацдарм для атаки на наші міста", - сказав він.

За словами Подоляка, наразі також створена та функціонує робоча група, куди входять представники України, Росії та Міжнародної гуманітарної місії "Червоний Хрест" зі створення гуманітарних коридорів евакуації людей із гарячих точок.

"Ми нині обговорюємо, як логістично евакуювати людей, завозити туди продукти харчування, медикаменти тощо. Я думаю, що сьогодні протягом дня ми вже матимемо чітке розуміння щодо, наприклад, Маріуполя, Волновахи, який коридор там буде", - резюмував він.

Джерело: https://fb.watch/bxP_w4imnE/