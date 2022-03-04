Події

13:27 04.03.2022

МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

2 хв читати

МАГАТЕ запланувало фізичні інспекції атомних об'єктів в Україні, але не зараз, повідомив на пресконференції голова агентства Рафаель Гроссі (його запис розміщено на сайті агентства).

"У нас (в Україні - ІФ) працює обладнання віддаленого моніторингу, яке функціонує нормально", - сказав голова МАГАТЕ. "Ми також запланували фізичні інспекції", - зазначив Гроссі, пояснивши, що перевірка фахівців агентства запланована не зараз.

Відповідаючи на запитання про направлене раніше прохання українського атомного регулятора надати негайну підтримку, Гроссі зазначив, що за поточних обставин надання допомоги - "нелінійний і непростий процес". Він нагадав, що наразі продовжуються активні консультації з цього питання. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає ця допомога відправлення фахівців до України, Гроссі сказав, що це може бути одним із заходів.

Щодо взаємодії з Росією, Гроссі зазначив, що Росія не пояснює МАГАТЕ свої мотиви. "Вони надають інформацію про розташування їхніх (збройних - ІФ) сил, коли йдеться про атомні об'єкти", - наголосив Гроссі.

За його словами, наразі МАГАТЕ спілкується з обома сторонами із проханням надавати відпочинок працівникам станцій, щоб уникнути людського фактору. Голова агентства наголосив, що це має не лише гуманітарну, а й технічну важливість.

Як повідомило агентство Bloomberg, Гроссі також сказав журналістам, що МАГАТЕ пропонує своє особисте посередництво між Росією та Україною на майданчику Чорнобильської АЕС для гарантування безпеки атомних об'єктів у країні.

"Найкращим, що можна зробити для гарантування безпеки та захисту українських ядерних енергооб'єктів та їхніх працівників, буде завершення військових дій зараз", - говорив раніше у своїй заяві Гроссі.

Теги: #росія #магате
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 04.03.2022
Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

12:21 04.03.2022
Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

10:58 04.03.2022
Президент АСС закликав компанії США припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, що вбиває людей та атакує АЕС

Президент АСС закликав компанії США припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, що вбиває людей та атакує АЕС

09:53 04.03.2022
Науседа назвав атаки РФ на ядерні об'єкти в Україні актом ядерного тероризму та закликав МАГАТЕ до негайної відповіді

Науседа назвав атаки РФ на ядерні об'єкти в Україні актом ядерного тероризму та закликав МАГАТЕ до негайної відповіді

08:41 04.03.2022
Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

07:34 04.03.2022
Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

07:32 04.03.2022
Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

07:22 04.03.2022
Канцлер Німеччини закликав до припинення вогню в Україні

Канцлер Німеччини закликав до припинення вогню в Україні

07:17 04.03.2022
У роботі Facebook у Росії спостерігаються збої

У роботі Facebook у Росії спостерігаються збої

07:11 04.03.2022
S&P знизило рейтинги Росії до CCC-, залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

S&P знизило рейтинги Росії до CCC-, залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

У Львові не працюють стаціонарні телефони - Садовий

Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

На Херсонщині російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" - ОВА

Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

ОСТАННЄ

Visa скасує внутрішні транзакційні та міжбанківські комісії у торговельних точках

Повітряний простір Молдови залишиться закритим на весь період дії режиму НС - влада

"Укртелеком" має намір оперативно відновити зв'язок у Львові

Із початку війни до лікарень Київської області доставлено 578 поранених військових і цивільних - Кулеба

У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

Президент МКЧХ та прем'єр-міністр України обговорили пріоритетність безпечної евакуації цивільних осіб

Черги легкових авто та пішоходів на пунктах пропуску до ЄС та Молдови майже відсутні – Держприкордонслужба

У Львові не працюють стаціонарні телефони - Садовий

В Україні створено гуманітарний штаб із координації гумдопомоги та логістичні центри в сусідніх країнах - заступник голови ОП

Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА