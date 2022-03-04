МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

МАГАТЕ запланувало фізичні інспекції атомних об'єктів в Україні, але не зараз, повідомив на пресконференції голова агентства Рафаель Гроссі (його запис розміщено на сайті агентства).

"У нас (в Україні - ІФ) працює обладнання віддаленого моніторингу, яке функціонує нормально", - сказав голова МАГАТЕ. "Ми також запланували фізичні інспекції", - зазначив Гроссі, пояснивши, що перевірка фахівців агентства запланована не зараз.

Відповідаючи на запитання про направлене раніше прохання українського атомного регулятора надати негайну підтримку, Гроссі зазначив, що за поточних обставин надання допомоги - "нелінійний і непростий процес". Він нагадав, що наразі продовжуються активні консультації з цього питання. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає ця допомога відправлення фахівців до України, Гроссі сказав, що це може бути одним із заходів.

Щодо взаємодії з Росією, Гроссі зазначив, що Росія не пояснює МАГАТЕ свої мотиви. "Вони надають інформацію про розташування їхніх (збройних - ІФ) сил, коли йдеться про атомні об'єкти", - наголосив Гроссі.

За його словами, наразі МАГАТЕ спілкується з обома сторонами із проханням надавати відпочинок працівникам станцій, щоб уникнути людського фактору. Голова агентства наголосив, що це має не лише гуманітарну, а й технічну важливість.

Як повідомило агентство Bloomberg, Гроссі також сказав журналістам, що МАГАТЕ пропонує своє особисте посередництво між Росією та Україною на майданчику Чорнобильської АЕС для гарантування безпеки атомних об'єктів у країні.

"Найкращим, що можна зробити для гарантування безпеки та захисту українських ядерних енергооб'єктів та їхніх працівників, буде завершення військових дій зараз", - говорив раніше у своїй заяві Гроссі.