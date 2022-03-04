ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

У захоплені РФ міста півдня України привезли "ряджених", які вдаватимуть радість від окупації, - МВС
Найближчим часом окупанти активізують проведення інформаційних спецоперацій проти України – ГУР Міноборони
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Президент АСС закликав компанії США припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, що вбиває людей та атакує АЕС
У захоплені РФ міста півдня України привезли "ряджених", які вдаватимуть радість від окупації, - МВС
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