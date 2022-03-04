Події

11:05 04.03.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

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Теги: #блискавка
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09:27 04.03.2022
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11:17 03.03.2022
РАКЕТНО-БОМБОВІ УДАРИ ПО НАШИХ МІСТАХ - ВИЗНАННЯ, ЩО НЕ ЗМОГЛИ НІЧОГО ЗРОБИТИ НА ЗЕМЛІ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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11:15 03.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПОПРИ ВІЙНУ МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ПОВНУ ВИПЛАТУ ПРОІНДЕКСОВАНИХ НА 14% ПЕНСІЙ, ГРОШІ ВЖЕ ПІШЛИ В БАНК

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПОПРИ ВІЙНУ МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ПОВНУ ВИПЛАТУ ПРОІНДЕКСОВАНИХ НА 14% ПЕНСІЙ, ГРОШІ ВЖЕ ПІШЛИ В БАНК

11:12 03.03.2022
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УСІМ РОБОЧИМ І ФОПАМ ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ, ВИПЛАТЯТЬ ПО 6,5 ТИС. ГРН

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ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

09:24 02.03.2022
НАРАЗІ НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ НЕЙТРАЛЬНИМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДО КРАЇН, ЩО НЕ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АНТИРОСІЙСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ

НАРАЗІ НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ НЕЙТРАЛЬНИМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДО КРАЇН, ЩО НЕ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АНТИРОСІЙСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ

09:22 02.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО ВСІХ ЄВРЕЇВ СВІТУ У ЗВ'ЯЗКУ З РОСІЙСЬКИМИ АТАКАМИ НА БАБИН ЯР ТА УМАНЬ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО ВСІХ ЄВРЕЇВ СВІТУ У ЗВ'ЯЗКУ З РОСІЙСЬКИМИ АТАКАМИ НА БАБИН ЯР ТА УМАНЬ

08:12 02.03.2022
НБУ ДОЗВОЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ

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08:04 02.03.2022
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НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ

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