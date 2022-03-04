11:05 04.03.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ