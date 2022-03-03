Верещук: Росія приховує свої реальні втрати, але ми не варвари – ми хочемо, щоб російські матері забрали загиблих солдатів

Росія приховує свої реальні втрати та не хоче вивозити трупи своїх загиблих військових, заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Нещодавно із Херсона ворог відтягнув свої сили та засоби на ночівлю за місто, а тим часом наші хоробрі воїни нанесли по ньому вогневий удар "Градами", і противник зазнав суттєвих втрат. Вони потім усю ніч вивозили тіла загиблих росіян до Криму, щоби приховати свої злочини. І одне з питань, яке я порушую і яким опікуюсь, якраз є вивезення тіл убитих російських солдатів до РФ. Бо ми не варвари, й не Орда, і не Росія. Ми хочемо, щоби російські матері позабирали своїх дітей", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

За її словами, зараз через російський Комітет солдатських матерів та інші канали комунікації в РФ піднімається хвиля обурення через приховування реальних втрат Росії в Україні, які наразі приблизно вже становлять 10 тисяч загиблих. Кремль спотворює реальну інформацію, приховуючи все, що насправді тут відбувається.

"Росія має план об’єднати своїх громадян проти України, штучно створивши тло болю й переживань, щоб не дати повернути протестну енергію проти путінського режиму. Це справжня інформаційна кампанія, яку розгортає агресор. І я звертаюся до журналістів: зробіть усе можливе, аби запобігти інформаційним вкидам окупанта", - заявила віце-прем'єр.