У порту "Ольвія" російська ракета влучила в іноземне судно - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба заявляє, що в порту "Ольвія" на Миколаївщині російська ракета влучила в іноземне судно.

"Сьогодні в порту "Ольвія" російська ракета влучила в іноземне судно. В адміністрації морських портів України повідомили, що постраждав теплохід "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), який стоїть на рейді в порту "Ольвія". Ракета потрапила у надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири", - йдеться у повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

Зазначається, що судно зайшло 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Джерело: https://fb.watch/bvpIESdpak/