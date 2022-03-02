Унаслідок авіаудару пошкоджено газопровід-відвід у Харківській області, без газу залишилося понад 40 тис. осіб - ОГТСУ

Унаслідок авіаційного удару пошкоджено газопровід-відвід у Харківській області, повідомила пресслужба "Оператора ГТС України".

У зв'язку з цим співробітники компанії відключили газорозподільні станції (ГРС) "Ізюм" та "Бражківка", через це припинено газопостачання міста Ізюм. Без газу на 15:00 залишилося понад 40 тисяч людей.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок вибуху серед співробітників немає. Транспортування газу буде відновлено після відповідних ремонтних робіт, коли їх виконання буде можливим.

"Цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", - зазначив голова ОГТСУ Сергій Макогон, слова якого наведено в повідомленні. Він також додав, що компанія підготує звернення до правоохоронних органів.

Крім того, в середу від артобстрілів постраждали адмінбудівлі лінійно-виробничих управлінь оператора в Миколаєві та Харкові, а також ГРС у Миколаївській обл.