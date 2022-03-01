Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню - Зеленський в інтерв'ю Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню.

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - заявив Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters у вівторок.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, глава держави додав, що не має великих очікувань від нинішнього формату українсько-російських переговорів щодо припинення вогню, проте цивілізований світ має саджати президента Російської Федерації Володимира Путіна за стіл переговорів, доки не пізно.

"Я не чекаю великих результатів, тому що віра в такий формат, починаючи з Мінська, втрачається. Тут є бажання людей закінчити цю війну. І в цьому бажанні, окрім слів "я бажаю", "ми хочемо" чи постійних закликів, що "Україна не виконує "Мінськ", треба ще щодня працювати. Сідати, шукати діалог", - сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не побачив конкретики від першої зустрічі української та російської делегацій, що відбулася в районі кордону України та Республіки Білорусь.

"Я поки що не відчуваю від цього складу і цієї першої зустрічі конкретики. Єдине - це один відсоток того, що вони зможуть зустрітися та проговорити ті чи інші кроки вперед", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна боротиметься проти окупанта стільки, скільки буде потрібно і висловив сподівання, що війна не триватиме довго.

"Світ уже розуміє, що треба садити за стіл переговорів президента Російської Федерації, доки з ним готові сісти за стіл переговорів. Я так вважаю", - зауважив Володимир Зеленський, зазначивши, що не може сказати скільки часу для цього потрібно.

"Це вже не вимірюється грошима. Це, на жаль, вимірюється людьми. Людей не буває надто багато", - додав він, наголосивши, що через війну та вторгнення Росії Україна не має часу на довгі бюрократичні процедури та затягування вирішення питань, адже війна триває, щодня гинуть люди і потрібна допомога.

"У цій війні є конкретика. Конкретика, щоб вижити і щось зробити. Тому всі ми діємо швидко. Тому армія робить все швидко. Тому ми захищаємо нашу державу швидко. І так само, якщо нам хочуть допомогти, всі мають швидко діяти", - додав він.

Джерело: https://www.reuters.com/world/ukraines-president-russia-stop-your-bombs-before-ceasefire-talks-can