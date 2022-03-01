Європарламент закликав ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата – резолюція

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС, визнавши у такий спосіб європейську перспективу України.

Відповідний документ під назвою "Російська агресія проти України" було проголосовано у вівторок у рамках позачергового засідання ЄП, скликаного через російську агресію проти України. Проголосувало 676, із них за - 637, проти - 13, утрималося - 26.

"(ЄП) Закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі заслуг, а тим часом продовжувати працювати над її інтеграцією в єдиний ринок ЄС відповідно до Угоди про асоціацію", - йдеться в резолюції.

Далі буде.