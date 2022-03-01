Події

12:51 01.03.2022

Боррель: Обстріл цивільної інфраструктури Харкова порушує закони воєнного часу

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що обстріл цивільної інфраструктури Харкова порушує закони воєнного часу.

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Twitter.

Боррель повідомив, що спілкувався із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. "Учорашній обстріл об'єктів цивільної інфраструктури в Харкові порушує закони воєнного часу. ЄС непохитно стоїть на боці України у ці драматичні моменти", - написав високий представник.

Джерело: https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1498587591720980480

Теги: #харків #європа #позиція #боррель
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