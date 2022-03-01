Російські війська не зможуть підмінити сигнал українських мобільних операторів - Держспецзв'язку

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації спростовує можливість заглушити український мобільний зв'язок та інтернет на всій території України сигналом російських військ.

"Ворожі війська можуть відключити український зв'язок на захоплених територіях, відключивши або зруйнувавши базові станції. Щоб транслювати на українську територію свій сигнал, їм потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кілька кілометрів. Однак те, що таким чином може бути замінено сигнал українських операторів на всій території, - неправда! Якщо телефон "захоче" приєднатися до мережі, ви отримаєте повідомлення про роумінг", - наголошується в повідомленні в Телеграм-каналі Держспецзв'язку.

Водночас у відомстві заявили, що планових відключень українців від мобільного зв'язку гарантовано не буде.

"Держспецзв'язку на постійному контакті з українськими операторами мобільного зв'язку та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету. Від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований. Однак оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та доступ громадян до мереж", - наголошується в повідомленні відомства.

Також у Держспецзв'язку наголосили, що українські військові та керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв'язком гарантованої стійкості.

"Він створювався саме для того, що за будь-яких обставин, у тому числі й воєнних дій, і в будь-який момент забезпечити можливість захищеного спілкування. Ці розмови ніхто не прослухає завдяки криптографічному шифруванню та технічному захисту інформації", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держспецзв'язку зазначили, що війна триває, і українці мають заздалегідь подбати про резервні канали комунікації – ними можуть стати стаціонарний телефон, оптиковолоконне підключення до мережі інтернет та навіть рація, якщо йдеться про підтримання контактів із сусідами.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1326