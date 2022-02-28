Україна отримала EUR110 млн грантової фіндопомоги від Італії

Україна отримала від Італії EUR110 млн грантової допомоги, за що міністр фінансів України Сергій Марченко подякував міністру економіки і фінансів Італії Даніеле Франко в телефонній розмові в понеділок.

"Ми дуже вдячні Італії за підтримку, яка зараз надзвичайно цінна для нас. Італійська влада й суспільство продемонстрували солідарність з Україною", - наводить слова Марченка пресслужба українського відомства.

Згідно з релізом, також предметом обговорення були наступні кроки для підтримки України, а також додаткові санкції проти РФ і російських компаній.