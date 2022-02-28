НАТО не збирається впроваджувати "безпольотну зону" над Україною - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що в альянсі виключають можливість упровадження "безпольотної зони" над Україною, передає телеканал NBC News.

"У нас немає намірів входити в Україну ні землею, ні повітрям", - заявив Столтенберг, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може він виключити впровадження альянсом "безпольотної зони" над Україною.

За його словами, наразі на НАТО лежить відповідальність за забезпечення того, щоб цей конфлікт "не вийшов із-під контролю, ще більше не загострився і не перетворився на повномасштабну війну в Європі за участю союзників із НАТО".

"Нехорошою ідеєю" назвала "безпольотну зону" над Україною і представниця Білого дому Джен Псакі.

"Це безперечно призведе до ескалації, а президент (президент США Джо Байден - ІФ) цього не хоче. За всіма статтями це нехороша ідея", - сказала Псакі в інтерв'ю MSNBC, відповідаючи на запитання кореспондента.