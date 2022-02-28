Арестович: Позиція Києва на переговорах із росіянами – припинення вогню та виведення всіх російських солдатів із території України

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що позиція Києва під час переговорів із Росією зрозуміла і полягає у припиненні вогню та виведенні всіх російських військ із території України.

В ефірі телеканалу "Настоящее время" Арестович заявив, що відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, перебіг переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільного комюніке.

"Давайте не будемо порушувати. Позиція наша приблизно зрозуміла: жодних умов та ультиматумів", – наводить слова Арестовича видання у понеділок.

За словами радника глави ОП, уперше Київ відмовився брати участь у переговорах через те, що російська сторона хотіла зайти "збоку: ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо".

"Ми посміялися від душі в Офісі й вперше відмовили в переговорах. Коли вони вдруге попросили, а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що свідчить, на мій погляд, і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися", – розповів радник глави Офісу президента.

Він зазначив, що умови України зрозумілі – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України, і "це лежить на столі з українського боку".

Відповідаючи на уточнювальні запитання ведучої, Арестович заявив, що йдеться, зокрема, і про виведення російських військ із території Криму та Донбасу. "Всіх військ із території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу встали до лав", - підсумував він.