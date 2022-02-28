Події

08:24 28.02.2022

У Білому домі запевняють, що НАТО не становить загрози для РФ

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У Білому домі запевняють, що НАТО не становить загрози для РФ

Представник Білого дому Джен Псакі стверджує, що НАТО та Україна не несуть загрози для Росії.

"У жодному разі Росія не знаходилася під загрозою від НАТО, не знаходилася під загрозою від України", - сказала вона в неділю телеканалу ABC.

ABC уточнює, що так Псакі прокоментувала рішення президента РФ Володимира Путіна перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойового чергування.

Також вона заявила про готовність США направити більше гуманітарної, економічної та військової допомоги Україні.

У відповідь на питання про готовність США вжити заходів проти енергетичного сектора Росії, Псакі запевнила, що всі подібні варіанти дій "стоять на порядку денному".

Раніше в неділю президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим повідомив, що "вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування".

"Є", - сказав у відповідь Шойгу.

Президент зазначив, що західні країни вчиняють недружні дії щодо Росії і в економічній сфері. "Я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі добре знають", – сказав Путін.

 

 

Теги: #сша #нато #росія
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