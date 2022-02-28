Події

07:25 28.02.2022

Українці з Французького іноземного легіону поїдуть в Україну в повному бойовому екіпіруванні

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Українці з Французького іноземного легіону поїдуть в Україну в повному бойовому екіпіруванні

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) повідомляє, що українці з Французького іноземного легіону зможуть виїхати в Україну у повному бойовому екіпіруванні.

"Французький іноземний легіон, що складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які бажають захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - повідомляється у Тelegram-каналі Центру протидії дезінформації в суботу.

У повідомленні також нагадують, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони із іноземців.

 

 

 

Теги: #оборона #французький_легіон
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