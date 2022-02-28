Українці з Французького іноземного легіону поїдуть в Україну в повному бойовому екіпіруванні

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) повідомляє, що українці з Французького іноземного легіону зможуть виїхати в Україну у повному бойовому екіпіруванні.

"Французький іноземний легіон, що складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які бажають захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - повідомляється у Тelegram-каналі Центру протидії дезінформації в суботу.

У повідомленні також нагадують, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони із іноземців.