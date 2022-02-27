Росія обстрілює гуманітарні коридори, через що складно евакуювати людей з окупованих територій та з лінії зіткнення

Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Росія обстрілює гуманітарні коридори, через що складно евакуювати людей із зони тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення.

"Росія обстрілює гуманітарні коридори, незважаючи ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян. Як результат – серед цивільних є поранені", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

У зв'язку з чим, за словами віцепрем'єра, складно евакуювати людей із зони тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення.