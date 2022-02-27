Події

16:18 27.02.2022

Переговори між Україною та Росією розпочнуться найближчим часом - нардеп

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Переговори між Україною та Росією розпочнуться найближчим часом - нардеп

Українсько-російські переговори розпочнуться найближчим часом, заявляє народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"Я думаю, переговори почнуться в найближчі хвилини, а, можливо, вже вони почалися", - сказав Веніславський в ефірі телеканалу "Україна-24".

За його словами, на переговорах Україну представляють співробітники Офісу президента, представники Міністерства закордонних справ.

Веніславський переконаний, що українська делегація на жодні компроміси щодо територіальної цілісності України не піде і переговори відбудуться без будь-яких ультиматумів та умов.

"Наші делегати точно відстоюватимуть інтереси України і на жодний компроміс щодо територіальної цілісності України не підуть", - наголосив Веніславський.

Він нагадав, що переговори відбудуться фактично на нейтральній смузі між Україною та Білоруссю біля річки Прип'ять.

Теги: #війна #переговори #веніславський
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