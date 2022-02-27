Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

Росія принижує Білорусь і намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови, заявив у неділю радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови, від яких ми давно й категорично відмовилися", - сказав він у коментарі, поширеному в неділю. "Але при цьому вони намагаються заявляти світові, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидний спектакль під назвою "ми їдемо в Гомель" і починають знищувати нашу інфраструктуру вже важкими бомбардуваннями та масштабним обстрілом житлових кварталів крилатими ракетами", - сказав він.

За його словами, "з такою брудною поведінкою російської сторони навіть у темі про переговори однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більші пакети санкцій. До тотального викреслювання Россі з будь-яких міжнародних комунікацій. Оскільки всі чудово знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися".

"Погоджено формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія припинить влаштовувати свої маніпулятивні спектаклі навколо переговорів", - заявив Подоляк.