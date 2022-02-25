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11:45 25.02.2022

Прем'єр Грузії назвав шкідницькою пропозицію опозиції приєднатися до західних санкцій проти Росії

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Прем'єр Грузії назвав шкідницькою пропозицію опозиції приєднатися до західних санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у відповідь на питання про приєднання країни до санкцій Заходу проти Росії заявив, що "антинародна та непродумана політика в країні закінчилася".

"Я хочу нагадати нашим громадянам: протягом останніх 30 років ми пройшли через багато труднощів, припустилися багатьох помилок. У 1990 році деякі наші політики перекрили залізницю і вважали, що оголосили блокаду Росії. Не треба сьогодні ставати в таке смішне становище і шкодити нашим національним інтересам", - сказав Гарібашвілі у п'ятницю журналістам.

Він назвав "безвідповідальною та шкідницькою" політику, яку провадять радикальні опозиційні партії, які вимагають від влади приєднатися до санкцій проти Росії. "Завдання цих радикальних партій влаштувати провокації в Грузії та повернутися до серпневої війни у 2008 році, якої вони, перебуваючи у владі, не змогли уникнути", - сказав Гарібашвілі.

Теги: #росія #санкції #премєр #грузія
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