Кулеба: Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, – усіма засобами підтримувати Україну

Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, – усіма засобами підтримувати Україну, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Путін розв'язав масштабну агресивну війну в Європі під час пандемії, що все ще вирує. Крім того, зараз росіяни бомбардують українські лікарні. Це за межами зла. Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, - це всіма засобами підтримувати Україну", - написав він у Твіттер.