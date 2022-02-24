Події

20:35 24.02.2022

Кулеба: Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, – усіма засобами підтримувати Україну

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Кулеба: Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, – усіма засобами підтримувати Україну

Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, – усіма засобами підтримувати Україну, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Путін розв'язав масштабну агресивну війну в Європі під час пандемії, що все ще вирує. Крім того, зараз росіяни бомбардують українські лікарні. Це за межами зла. Єдиний моральний вибір, який зараз може зробити будь-який уряд, - це всіма засобами підтримувати Україну", - написав він у Твіттер.

Теги: #україна #росія #допомога #агресія
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