Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

Чорнобильська АЕС, яку в четвер захопили російські війська, є однією з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, йдеться у коментарі радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз для Європи сьогодні", - написав він.

"Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти", - вважає Подоляк.

Пізніше на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що інформації про постраждалих наразі немає.

"На жаль, змушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона, зона відчуження, і всі об'єкти ЧАЕС взяті під контроль російськими військовими угрупованнями. Жертв і постраждалих, за даними керівництва ЧАЕС, наразі немає", - сказав він.

Прем'єр додав, що інформація буде уточнюватися.