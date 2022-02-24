УКРАЇНА РОЗІРВАЛА ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ З РФ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
УКРАЇНА РОЗІРВАЛА ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ З РФ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
УКРАЇНА РОЗІРВАЛА ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ З РФ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Зеленський: Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові захищати батьківщину у складі тероборони
Зеленський: Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові захищати батьківщину у складі тероборони
Wizz Air тимчасово скасувала польоти в Україну, в аеропорту "Київ" залишилося кілька літаків компанії
"Укрзалізниця" готова евакуювати жителів міст поряд із лінією розмежування у Луганській, Донецькій та Одеській областях
Мінінфраструктури працює над забезпеченням транспортного сполучення на всій підконтрольній території України
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