Україна не може вести воєнних дій проти співгромадян в ОРДЛО, вітається лише дипломатичне вирішення – Данілов

Україна не може вести воєнних дій проти співгромадян у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, вітається лише дипломатичне вирішення ситуації, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Наше завдання дуже просте: мирним шляхом повернути тимчасово окуповані РФ території. Ми не можемо вести воєнні дії проти частини нашого населення (в ОРДЛО – ІФ). Ми вітаємо, щоб дипломатичним шляхом вирішилися всі питання", - заявив Данілов на пресконференції в рамках національного форуму "Безпечні та спроможні громади майбутнього".

Він додав, що Україна непричетна до загострення ситуації в ОРДЛО, а українські військові відкривають вогонь лише в разі загрози життю.

"Бажання РФ спровокувати нас на бойові дії не реалізується... Ми маємо зберігати спокій, не піддаватися паніці. Сьогодні йде дуже масована інформаційна кампанія проти нашої країни. Відбуваються певні кібератаки щодня. Ми розуміємо, що і як нам треба робити. Головне, що наше суспільство та військові готові до будь-яких викликів. Головне, щоб ми спокійно витримали ті провокації, які сьогодні здійснюються з боку РФ", - сказав він.