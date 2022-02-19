Мінінфраструктури обговорює з українськими авіакомпаніями можливість тимчасового обслуговування скасованих маршрутів Lufthansa Group в/з Києва та Одеси

Міністерство інфраструктури України веде переговори з українськими авіаперевізниками щодо можливостей запуску додаткових рейсів на маршрути, на які з 21 до 28 лютого групи авіакомпаній Lufthansa Group (Німеччина) запровадили обмеження.

У Мінінфраструктури зазначили, що Lufthansa Group ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси у період з 21 до 28 лютого.

"Окремі рейси з Києва та Одеси відбуватимуться ще сьогодні і завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв'язатися із сервісним центром Lufthansa. Рейси з та до Львова зберігаються у звичайному режимі", - повідомили журналістам у пресслужбі Мінінфраструктури.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення проробляється низка рішень.

Зокрема, Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами насамперед компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

У свою чергу, Мінінфраструктури веде переговори з українськими авіаперевізниками з приводу можливостей запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa не зможе оперувати.

Крім авіакомпанії Lufthansa, Lufthansa Group також володіє та управляє Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti та Eurowings.

Lufthansa припиняє рейси з Франкфурта та Мюнхена до Києва; Austrian Airlines тимчасово припинить літати з Відня до Києва та Одеси, а Swiss призупинить рейси за маршрутом Київ-Цюріх.

Як повідомлялося, раніше на сайті Lufthansa з'явилася інформація про те, що авіакомпанія призупиняє польоти до Києва та з Києва з 21 до 28 лютого 2022 року.

13 лютого у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Потім, також 13 лютого, Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету для гарантування безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни. Виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", авіакомпанія SkyUp подала до списку сім літаків Boeing 737-800, авіакомпанія Bees Airline - чотири таких самих літаків. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) подала до списку з 12 бортів: чотири Embraer ERJ 190-100, шість Boeing 737-800 та два Boeing 737-900ER.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради увечері 13 лютого погодив перерозподіл 16,6 млрд грн видатків держбюджету за рахунок скорочення видатків за бюджетною програмою "обслуговування держборгу" для фінансування додаткового держмеханізму страхування безпеки польотів в Україні.