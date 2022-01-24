Lufthansa перенесла рейси до Києва через операційні причини

Німецька авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва через операційні причини, повідомили в компанії на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми скоригували розклад рейсів в Україну тільки через операційні причини", - сказав представник компанії.

Раніше екснардеп, голова правління Національної освітньої асоціації Вікторія Войціцька повідомила, що авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх нічних рейсів до Києва через побоювання можливого нападу РФ на Україну.