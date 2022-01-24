Події

13:04 24.01.2022

Lufthansa перенесла рейси до Києва через операційні причини

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Lufthansa перенесла рейси до Києва через операційні причини

Німецька авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва через операційні причини, повідомили в компанії на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми скоригували розклад рейсів в Україну тільки через операційні причини", - сказав представник компанії.

Раніше екснардеп, голова правління Національної освітньої асоціації Вікторія Войціцька повідомила, що авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх нічних рейсів до Києва через побоювання можливого нападу РФ на Україну.

Теги: #рейси #lufthansa
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