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17:07 17.03.2023

Першими офіційними рейсами Supernova Airlines стануть Рига - Ряшів і Рига - Кишинів

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Першими офіційними рейсами Supernova Airlines стануть Рига - Ряшів і Рига - Кишинів

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній "Нова пошта", вже у квітні виконає перші вантажні перевезення в межах Європи за маршрутами Рига - Ряшів - Рига і Рига - Кишинів - Рига, повідомив співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Климов.

"У нас є два літаки. Найближчими тижнями ми чекаємо на перші офіційні польоти. Це будуть Рига - Ряшів - Рига і Рига - Кишинів - Рига", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах "Саміту експортерів" видання "Форбс Україна" в Києві.

Климов уточнив, що компанія перебуває в процесі оформлення в лізинг широкофюзеляжного літака, який здатний перетинати океан.

"Головним чином, авіакомпанію створюють для організації доставки зі США та Китаю", - зазначив співзасновник.

Водночас він зазначив, що є проблеми із залученням до парку Supernova Airlines широкофюзеляжного літака, адже з початку пандемії вантажні літаки мають значний попит.

"Тому для всіх авіакомпаній світу знайти і підписати контракт на такий літак є великою проблемою. Час очікування становить до трьох років. Додатково пошук ускладнюється тим, що ми є українським бізнесом, і лізингодавці вважають це одним із ризиків, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії. Але ми над цим працюємо", - повідомив Климов.

"Нова пошта" наразі доставляє в Україну посилки AliExpress з Китаю, iHerb зі США.

Компанія оприлюднила фото вантажного літака Supernova Airlines АН-26-100 1978 року випуску, зазначивши в підписі до нього, що авіаційне судно базується в місті Пієштяни в Словаччині.

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи компаній "Нова пошта", отримала 6 січня український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси. Повідомлялося, що перший рейс планується виконати вже навесні 2023 року.

Теги: #рейси #supernova_airlines

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