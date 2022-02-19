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16:15 19.02.2022

Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

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Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував фейкові заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Росії.

"Це правда, що ситуація загострюється щогодини. Останнє - це фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії, близько 100 км від російсько-українського кордону. Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, в чому ми зацікавлені – подальшій ескалації ситуації", - сказав Кулеба на 5-му українському ланчі в Мюнхені в суботу.

Раніше на сайті Слідчого комітету (СК) з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда в Ростовській області. "Голова Слідчого комітету РФ Олександр Іванович Бастрикін доручив слідчим ГСУ СК Росії порушити кримінальну справу за цим фактом і провести ретельне і всебічне розслідування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Нібито, за даними ЗМІ,"снаряд, який був випущений з території України, розірвався в Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".

5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. У дискусії, яку модерувала головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос, взяли участь історик і постійний автор The Atlantic Енн Епплбаум, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс і колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус. Мета Українського ланчу в Мюнхені - просування України в порядку денному глобальної безпеки і відзначення важливості України для безпеки Європи і міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.

Теги: #снаряд #спростування #кулеба #ростовська_область
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