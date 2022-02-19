Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС

Військовослужбовці Національної гвардії України спільно зі співробітниками Національної поліції взяли з 16 лютого під посилену охорону Дніпровську ГЕС у м. Запоріжжі.

"Для забезпечення надійного захисту важливого об'єкта критичної інфраструктури задіяні військова техніка та кінологи зі службовими собаками. Нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово", - повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Основним завданням є запобігання вчиненню будь-яких провокаційних або диверсійних дій, виявлення підозрілих предметів, а також запобігання несанкціонованому проникненню на територію ГЕС.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють транспортні засоби та документи громадян.