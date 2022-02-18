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20:04 18.02.2022

Харківська міськрада виділила 62,2 млн грн на сприяння організації системи тероборони

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Харківська міськрада виділила 62,2 млн грн на сприяння організації системи тероборони

Харківська міська рада на позачерговій сесії у п'ятницю внесла зміни до комплексної програми розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у Харкові на 2018-2025 роки, спрямовані на сприяння організації системи територіальної оборони у місті, а також передбачила у бюджеті кошти на їхню реалізацію.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний проект рішення проголосували 66 депутатів (9 від ЄС, 24 від "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 4 від "Блоку Світличної "Разом", 10 від ОПЗЖ та 9 від Слуги народу) , проти – 0. Семеро депутатів (2 від ОПЗЖ та 5 від Партії Шарія) утрималися.

Депутати також внесли зміни до бюджету на 2022 рік, у відповідність до яких на сприяння організації системи територіальної оборони у Харкові (придбання спеціального обладнання нічного бачення, апаратури, спорядження, малогабаритних пожежних цистерн, маневрених автомобілів, квадрокоптерів та інших технічних засобів) бути направлено 62,2 млн грн.

 

 

Теги: #харків #тероборона
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