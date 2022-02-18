Кулеба спростував інформацію про нібито заплановані диверсії в ОРДО

Прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба спростував повідомлення російської сторони про диверсії, що нібито готувалися, на непідконтрольних уряду окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних таких дій на Донбасі", - написав Кулеба у Twitter.

Глава українського уряду наголосив, що Україна "повністю віддана виключно дипломатичному врегулюванню".

Раніше російське урядове інформагентство повідомило про нібито запобігання спробі проникнення диверсійних груп ЗСУ до ОРДО та запобігання підриву диверсантами ємності для зберігання аміаку на заводі "Стирол" у Горлівці.