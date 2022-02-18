Російські найманці обстріляли гуманітарний конвой від УВКБ ООН на КПВВ "Щастя"

Російські найманці на Донбасі обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" (Луганська обл.), де саме проходив перевірку гуманітарний конвой від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомив головнокомандувач Збройних.

"Сьогодні приблизно о 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя" в Луганській області, де в цей час проходили оформлення Держприкордонслужби водії та вантажні автомобілі, які напередодні доставили гуманітарний вантаж від УВКБ ООН і рухалися з непідконтрольної території", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook у п'ятницю.

У ньому уточнюється, що обстріл було здійснено з великокаліберного кулемета (приблизно 50 пострілів), міномета калібру 82 мм (три постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) із населеного пункту Весела Гора.

"Чотири автомобілі зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, людей було евакуйовано в укриття. Вісім автомобілів залишилися в міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу об'єднаних сил немає", - зазначив Залужний.

Він наголосив, що факт обстрілу є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. "Особистий склад об'єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних жителів", - підсумував головком.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій пізніше повідомили, що, крім КПВВ, внаслідок обстрілу м. Щастя також було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: уламками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив. Крім того, в селі Артема сталося пряме влучення снаряда в житловий будинок.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.