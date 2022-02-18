18 лютого: Яке свято сьогодні

18 лютого у світі відзначають День батарейки і День Плутона, а також День пельменів і День, коли все зрозуміло без слів. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського та день пам'яті святої мучениці Агафії.

Мюнхенська конференція з безпеки

18 лютого у Мюнхені розпочне свою роботу конференція з безпеки (MSC). Проходить щороку з 1963. До1993 року мала назву Конференція з військових питань і проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, з 1998 року фінансується урядом Німеччини.

Засновник і керівник MSC (до 1998 року) – німецький видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін. З 1999 року цю роль виконував колишній радник канцлера Німеччини Гельмута Коля із зовнішніх та оборонних питань Хорст Тельчик. З 2009 року - Вольфганг Ішингер. До речі, для Ішингера, це буде останній форум, який він модеруватиме. Потім він передасть керівництво колишньому раднику Ангели Меркель Крістофу Хойсгену.

Учасниками форуму у перші 30 років були військові та політичні лідери держав НАТО, політологи і представники ЗМІ. З 1990-х років у конференції беруть участь представники Росії та інших країн Східної Європи (з 1995), Китаю, Індії, Японії.

У MSC, яка пройде у форматі реального спілкування, візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та віце-президент США Камала Харріс, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент України Володимир Зеленський, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів. Президент РФ Володимир Путін від приїзду до Мюнхена відмовився.

День батарейки

18 лютого 1745 року народився італійський вчений-фізик, один із засновників вчення про електрику, хімік та фізіолог Алессандро Вольта. Ім'я його міцно увійшло світ науки і дало назву одиниці виміру електричної напруги – вольт. Частиною його експериментів та відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, це відкриття та винахід стали прототипом сучасних батарей.

Винахід, заснований на перетворенні хімічної енергії на електричну через розміщення двох різнорідних металів (пластини міді та цинку) в кислоті, було здійснено Вольта в 1800 році.

Згодом винахід італійського фізика набув розповсюдження. Сьогодні батареї та акумулятори відіграють помітну роль у житті людини. Це й стало приводом до заснування свята, яке називається днем батареї і відзначається щорічно 18 лютого в день народження вченого.

День Плутона

Планету відкрив астроном Клайд Томбо 18 лютого 1930 року. Плутон - король потойбіччя у давньоримській міфології. Ім'я планеті дала 11-річна дівчинка Венеція Берні. Усім воно сподобалося, тим більше що перші дві літери співпали з ініціалами одного з ентузіастів пошуків Плутона - Персіваля Ловелла.

Маса Плутона менша за масу Місяця в шість разів і становить лише 0,0021 маси Землі. Його поверхня складається з каменю та льоду. На планеті є власна розряджена атмосфера. Вона складається здебільшого з метану і замерзає, коли Плутон відходить від Сонця. Планета здійснює повне коло навколо світила за 248 земних років.

Плутон далі від Сонця, ніж решта планет, але він не один у космічній глушині. У нього п'ять супутників, найбільший із них - Харон, названий на честь персонажа грецької міфології, який переправляв душі у потойбічний світ. За розміром Харон лише вдвічі менше за Плутон. Плутон довгі роки вважали дев'ятою планетою, найвіддаленішою від Сонця, але в 2006 році його перевели в планети-карлики.

Річ у тім, що згодом астрономи виявляли нові великі об'єкти в поясі Койпера, за межами орбіти Плутона. Не називати ж їх усіх планетами? Вчені вигадали чотири вимоги для тих зоряних тіл, які воліють називатися планетами. Одну з них Плутон порушує: його маса занадто мала, щоб розчистити простір від інших подібних об'єктів. Простіше кажучи, те, що Плутон не домінує на своїй орбіті, є головною причиною його виведення з вищої ліги планет.

День пельменів

Більшість дослідників вважають, що батьківщина пельменів – Китай, але доказів цього немає. Одне можна сказати достеменно: пройшовши довгий шлях, у 15 столітті пельмені опинилися на наших столах. Вони досить швидко прижилися і їх подають до святкового столу або як звичайну їжу. Оскільки заморожені напівфабрикати довго зберігалися, не містили логістичних проблем і швидко готувалися, вони стали складовою "польового" харчового раціону.

У 2007 році в Україні набув чинності новий стандарт виробництва м'ясних напівфабрикатів в оболонці з тіста. До таких продуктів належать вареники з м'ясом, чебуреки, манти, пельмені, равіолі та хінкалі. Держстандарт вимагає, щоб вміст м'ясного фаршу в пельменях був не меншим за 50% — зараз цей показник становить 40% на 60% тіста. А якщо ні, то цей продукт слід називати "равіолі".

День народження Нетанії

Сьогодні 93-річчя святкує ізраїльська Нетанія, найбільший курорт середземноморського узбережжя. Місто розташоване в центральній частині долини Шарон, приблизно за 30 кілометрів на північ від Тель-Авіва і за 50 кілометрів на південь від Хайфи.

Місто відоме великою кількістю музеїв, серед яких варто згадати музей Єврейського легіону, музей "Перлина колін Ізраїлевих", музей археології, природи та мистецтва, Муніципальну галерею, Культурний центр Нетанії та центр Єменського фольклору.

Але головна визначна пам'ятка Нетанії – це її узбережжя. Найчистіші пляжі тут мають загальну довжину 13,5 кілометра, а вапнякова гряда, прилегла до берега, дає добрі можливості для панорамного огляду. Протягом багатьох років у Нетанії облаштовували набережні, і сьогодні результат перевершив усі очікування.

Церковне свято

18 лютого – День пам'яті преподобного Феодосія Чернігівського. Він народився в родині священика Микити Углицького, здобував освіту в Києво-Братській колегії. Вільний час присвячував молитвам і читанню Святого Письма. Прийняв постриг у Києво-Печерській Лаврі. Феодосій вів подвижницьке життя і слугував за приклад для багатьох християн. Він відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснував Печеницьку жіночу обитель, збудував храм Домницького монастиря. Уславлений православною церквою у лику святителя.

У цей день:

1943 – У найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до "тотальної війни";

1954 - У Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології;

1978 - На Гаваях провели перші змагання Ironman (тріатлон);

1979 - Уперше за багато століть у Сахарі випав сніг;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 – В Україні розпочинається протистояння на Майдані Незалежності у Києві, в результаті якого протягом 3 днів загинуло понад 80 осіб;

2015 – Парламент Молдови голосує за новий уряд на чолі з Кирилом Габуричем;

2021 – Марсохід Perseverance сідає на планету Марс та робить її перші знімки.

Іменини: Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло