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16:24 17.02.2022

Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ у зв'язку з обстрілами в Луганській області

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Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ у зв'язку з обстрілами в Луганській області

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу ініціює невідкладне позачергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій і робочих підгруп у зв'язку з обстрілами в районі Станиці Луганської та селища Врубівка (Луганська область).

"Сьогодні з ранку ми спостерігаємо численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ. Внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і танків пошкоджені будівля дитячого садочка в районі Станиці Луганської, снаряди влучили у двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал... У зв’язку з цим українська делегація звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ", - повідомляється на сторінці української делегації в соцмережі Facebook.

В українській делегації нагадали, що для того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації, пропонується залучення представників країн "нормандського формату" до участі в усіх механізмах, що здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню.

"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", - додають вони.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер уранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Близько 10:25 у четвер стався обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівці, внаслідок чого один зі снарядів поцілив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами скоєння бойовиками обстрілів селищ Станиці Луганської та Врубівки з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.

Теги: #делегація #ініціатива #ткг
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