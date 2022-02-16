Події

19:46 16.02.2022

"Українська пожежно-страхова компанія" увійшла до президії МТСБУ

1 хв читати
"Українська пожежно-страхова компанія" увійшла до президії МТСБУ

Кандидат у члени президії Моторного (транспортного) страхового бюро України "Українська пожежно-страхова компанія" (Київ) стала членом президії, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на ринку.

Зазначивши також, що це сталося після виходу зі складу президії СК "Арсенал Страхування", за заявою компанії.

Як повідомлялося, чинний склад президії МТСБУ було обрано загальними зборами членів бюро 9 квітня 2019 року. До неї увійшли страхові компанії: "Арсенал Страхування", "УНІКА", "ПЗУ Україна", "Юнівес", Альфа-Гарант", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", НАСК "Оранта" (всі - Київ). Крім того, кандидатами у члени президії були обрані "Українська пожежно-страхова компанія" та СК "Ю.Ес.Ай". Збори, які відбувалися після цього, не змогли переобрати президію через відсутність кворуму.

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

Теги: #мтсбу #президія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:05 20.01.2022
Реєстр МТСБУ відновив роботу після кібератаки

Реєстр МТСБУ відновив роботу після кібератаки

11:16 17.01.2022
Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки - Держспецзв'язку

Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки - Держспецзв'язку

19:43 15.01.2022
МТСБУ повідомило про хакерські атаки на свої ресурси

МТСБУ повідомило про хакерські атаки на свої ресурси

20:44 09.12.2021
МТСБУ при переході на електронний формат сертифіката "Зелена картка" вирішило заручитися підтримкою НБУ

МТСБУ при переході на електронний формат сертифіката "Зелена картка" вирішило заручитися підтримкою НБУ

20:25 16.08.2021
МТСБУ розпочинає здійснення регламентних виплат за зобов'язаннями СТзДВ "Гарантія"

МТСБУ розпочинає здійснення регламентних виплат за зобов'язаннями СТзДВ "Гарантія"

19:59 03.08.2021
МТСБУ виключило СК "Ю.Ес.Ай" та "Харківську муніципальну страхову компанію" з членів МТСБУ

МТСБУ виключило СК "Ю.Ес.Ай" та "Харківську муніципальну страхову компанію" з членів МТСБУ

20:01 28.07.2021
МТСБУ ініціює збільшення максимальних страхових виплат за ОСЦПВ

МТСБУ ініціює збільшення максимальних страхових виплат за ОСЦПВ

19:52 09.06.2021
Система електронного документообігу МТСБУ з 1 липня запрацює в режимі промислової експлуатації

Система електронного документообігу МТСБУ з 1 липня запрацює в режимі промислової експлуатації

21:50 25.03.2021
Середній термін врегулювання страхових подій за ОСЦПВ у IV кв. 2020 року скоротився на три дні, до 79 - МТСБУ

Середній термін врегулювання страхових подій за ОСЦПВ у IV кв. 2020 року скоротився на три дні, до 79 - МТСБУ

14:47 24.03.2021
Премії за "Зеленою карткою" в Україні в січні зросли на 11,5%, кількість договорів скоротилася на 40,3% - МТСБУ

Премії за "Зеленою карткою" в Україні в січні зросли на 11,5%, кількість договорів скоротилася на 40,3% - МТСБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

ЄС має намір провести саміт щодо України 17 лютого

Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення на Донбасі

Мін'юст України в 2022 році очікує на рішення міжнародних арбітражів за позовами "РусАла", Татарстану та бізнесмена Бойка

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму співробітництва з безпеки ОБСЄ

Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт, що встановлює адмінвідповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти

Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

Зеленський: Війна триває вже 10 років - ми стали у стільки ж разів сильнішими

Порошенко в ефірі CNN: У 2022 році Вашингтон розмовляє мовою Києва 2014 року

Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА