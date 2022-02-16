"Українська пожежно-страхова компанія" увійшла до президії МТСБУ

Кандидат у члени президії Моторного (транспортного) страхового бюро України "Українська пожежно-страхова компанія" (Київ) стала членом президії, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело на ринку.

Зазначивши також, що це сталося після виходу зі складу президії СК "Арсенал Страхування", за заявою компанії.

Як повідомлялося, чинний склад президії МТСБУ було обрано загальними зборами членів бюро 9 квітня 2019 року. До неї увійшли страхові компанії: "Арсенал Страхування", "УНІКА", "ПЗУ Україна", "Юнівес", Альфа-Гарант", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", НАСК "Оранта" (всі - Київ). Крім того, кандидатами у члени президії були обрані "Українська пожежно-страхова компанія" та СК "Ю.Ес.Ай". Збори, які відбувалися після цього, не змогли переобрати президію через відсутність кворуму.

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.