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16:44 16.02.2022

Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

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Рада підтримала підсумковий звіт ТСК із перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці"

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу підтримала підсумковий звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

За документ проголосували 282 народних депутати.

Згідно зі схваленою постановою, цей звіт буде надіслано президенту та прем'єр-міністру України. Крім того, він його буде скеровано до Кабміну, Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" та до Офісу генерального прокурора для розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.

Уряд, профільне міністерство, УЗ та Офіс генпрокурора мають поінформувати Верховну Раду про результати розгляду звіту у двотижневий термін.

Так, у підсумковому звіті ТСК констатує, що через непрофесійне управління, відплив вантажів на інші види транспорту, дискримінаційні та корупційні підходи до організації перевезень, недоотримані доходи та збитки в секторі вантажоперевезень станом на 2021 рік можуть становити від 6 до 8 млрд грн за рік. Що свідчить про необхідність ретельнішого контролю сектора вантажних перевезень з боку акціонера УЗ – уряду та правоохоронних органів.

Водночас ТСК констатує позитивний вплив на УЗ підвищення тарифів на вантажоперевезення, що дасть змогу отримати лише у 2022 році додатково більше ніж 14 млрд грн.

Щодо перевезень пасажирів у звіті ТСК зазначено, що якість послуг із пасажироперевезень УЗ не покращується.

"Єдине позитивне явище – придбання нових пасажирських вагонів коштом державного бюджету. Але отримано УЗ лише 20 вагонів, це менше, ніж міг виготовити у 2021 році завод, за умови своєчасного здійснення всіх закупівельних процедур. Упроваджено декілька сервісних новацій (лаунж зала, туристичні стійки)", - констатують у тексті документа.

Крім того, ТСК зазначає, що у компанії, на жаль, склалася практика невиконання показників фінплану.

"Персональної відповідальності за невиконання фінплану або за недостатню якість планування не поніс жоден керівник найвищого рівня. Крім того, є низка відверто корупціогенних дій із фінансами УЗ, які мають вивчати слідчі органи", - зазначила комісія.

ТСК також наголошує, що процес реалізації стратегічних документів президента та уряду щодо реформ в УЗ, зокрема щодо анбандлінгу та створення окремих бізнес-вертикалей компанії, "відверто провалений і надолужити втрачений час уже складно".

Теги: #транспорт #укрзалізниця #звіт
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