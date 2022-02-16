Експрезидент Естонії: Ми наполягатимемо на праві України вибирати своїх союзників вільно

Захід готовий продовжувати дипломатичну роботу і завжди наполягатиме на праві України вільно обирати своїх партнерів та союзників, повідомила експрезидент Естонії Керсті Кальюлайд.

"Ми все ще сподіваємося, що Росія здійснить деескалацію, все ще є простір для деескалації, але лише Росія може зробити це, тому що більше ніхто не проводив ескалацію. Тому це має бути їхнє рішення. Ми готові продовжувати нашу дипломатичну роботу, і також ми завжди наполягатимемо на праві України вибирати своїх партнерів та союзників вільно", - сказала Кальюлайд у Дніпрі в середу, під час візиту наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES).

Вона висловила сподівання, що ця ситуація знайде мирне рішення, ґрунтуючись на міжнародному праві.

"У цьому Україна стоїть за всіх нас - миролюбні, демократичні, законослухняні нації. І тому ми всі стоїмо за Україну, миролюбні, законослухняні нації. Один за всіх, всі за одного. Не може бути іншого рішення", - наголосила Кальюлайд.

Вона зазначила, що у разі агресії основу домовленості про міжнародну безпеку буде підірвано, якщо не зруйновано.

У свою чергу засновник та член Ради YES, засновник Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne Віктор Пінчук повідомив, що Кальюлайд прилетіла в Україну менш, ніж на годину, і довго чекала спеціального дозволу на приліт у Дніпро.