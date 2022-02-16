За фактом DDoS-атаки на банки та держсайти України 15 лютого відкрито справу, видно слід спецслужб – СБУ

За фактом DDoS-атаки на сайти банків та державних структур України 15 лютого розслідують кримінальне провадження, говорити про виконавців рано, але видно слід спецслужб інших держав, заявляють у Службі безпеки України.

"Стосовно того, що ми фіксуємо сьогодні і вчора, ці кібератаки. На сьогоднішній день іде робота в рамках кримінального провадження спільно з Офісом генерального прокурора. За фактом створення спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинної організації для вчинення несанкціонованого втручання у комп'ютерні та інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади, інших організацій та установ", - сказав начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу в Києві у середу.

Він наголосив, що поки що передчасно говорити про конкретних виконавців. "У таких злочинах це тривала та складна робота", - сказав начальник департаменту кібербезпеки.

"Сьогодні ми бачимо, що вартість такої атаки сягає мільйона доларів: не може окремий хакер чи група хакерів дозволити собі витратити такі кошти. Такі атаки проводять держави через спецслужби та спеціальну створену інфраструктуру… Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб. І є окремі ознаки схожості атаки вчора і сьогодні з тими атаками, які були 13-14-го числа", - сказав Вітюк.

У свою чергу начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець додав, що за цим фактом Головне слідче управління Нацполіції розпочало кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж) та ч. 1 ст. 363 (порушення правил експлуатації комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації) Кримінального кодексу України.

"Учора за зверненням одного з державних банків було розпочато перевірку", - повідомив він.

Виходець додав, що наразі вживають заходів щодо встановлення причетних до DDoS-атаки осіб.