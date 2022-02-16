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07:29 16.02.2022

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак на українські вебресурси

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Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак на українські вебресурси

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом DDOS-атаки на низку інформаційних ресурсів України, повідомили у МВС.

"Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на низку інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків, кіберполіція розпочала перевірку", – йдеться у повідомленні на Тelegram-каналі відомства у вівторок увечері.

Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Зазначається, що станом на 19.30 роботу банківських вебресурсів відновлено.

"Робоча група зі спеціалістів основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", – сказано у повідомленні.

За цим фактом Головне слідче Управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (навмисне масове поширення повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) КК України.

 

 

 

Теги: #провадження #кібератаки
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