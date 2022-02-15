Посольство США: Голосування в Держдумі про визнання РФ т. зв. Л/ДНР – чергова одіозна спроба порушити суверенітет України

Голосування в Держдумі про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих Л/ДНР є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України, заявляють у посольстві США.

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР).