Події

08:27 15.02.2022

Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

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Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про проведення позачергової сесії 16 лютого.

"Провести пленарне засідання позачергової Х сесії обласної ради 16 лютого 2022 року о 14:00 у залі засідань Будинку рад (м. Харків, вул. Сумська, 64)", - ідеться у розпорядженні Єгорової-Луценко, розміщеному на офіційному сайті облради.

На позачерговій сесії планується затвердити програму територіальної оборони області на 2022 рік, внести зміни до комплексної регіональної програми гарантування публічної безпеки та порядку і протидії злочинності на 2020-2022 роки, програму розвитку цивільної оборони Харківської області на 2021-2023 роки, а також обласний бюджет цього року.

Як повідомлялося, 23 січня було проведено спільне засідання трьох фракцій "Європейської солідарності" через слова президента Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова та було вирішено ініціювати проведення позачергових сесій Харківської обласної, міської та районної рад, щоб заслухати керівників органів оборони та безпеки, а також обговорити план дій та протидію можливій ескалації з боку РФ у Харківській області.

24 січня голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко заявила, що немає жодних підстав для скликання позачергової сесії.

 

Теги: #харків #засідання #облрада
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